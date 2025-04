Incêndio em distribuidora de bebidas mobiliza bombeiros no Lago Sul

No fim da tarde desta sexta-feira (18), um incêndio em uma distribuidora de bebidas na QI 15, região do Lago Sul, mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com o CBMDF, quando as equipes de socorro chegaram ao local, o proprietário da distribuidora ainda se encontrava no interior do estabelecimento tentando realizar o combate ai fogo. Imediatamente, as equipes de socorro retiraram o homem de 52 anos do local, isolaram o perímetro e iniciaram a extinção do fogo.

Ainda de acordo com os militares, o proprietario foi avaliado, mas não houve necessidade de encaminhamento para unidade hospitalar. Desse modo, com o fim das chamas, o local ficou aos cuidados do próprio dono.

Foi realizado o gerenciamento dos riscos presentes e o rescaldo. A causa do acidente é desconhecida.

A perícia do CBMDF foi acionada.