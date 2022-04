Incêndio destrói galpão em região residencial de Samambaia

O incêndio tomou conta do lugar, destruiu toda a estrutura do telhado e diversas carcaças. Não houve vítimas

Na madrugada desta terça-feira (5), um galpão, que servia para armazenar materiais de construção e carcaças de automóveis velhos, pegou fogo na na Quadra 315 próximo ao conjunto 05, em Samambaia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência com seis viaturas operacionais e 34 militares.

A equipe de socorro se deparou com um incêndio de grandes proporções, com bastante fumaça de cor preta. De imediato, começaram o combate e controle das chamas. Entretanto, o incêndio consumiu toda área do estabelecimento, destruindo toda a estrutura do telhado, da cerca, juntamente com algumas carcaças de veículos que estavam guardadas no depósito. O combate durou aproximadamente 30 minutos, até as chamas serem controladas.

Não havia pessoas nem animais no interior do estabelecimento. Durante a operação foram usados aproximadamente 2 mil litros de espuma extintora e 12 mil litros de água.