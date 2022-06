Incêndio atinge casa no Riacho Fundo II

O imóvel teve somente um quarto consumido pelas chamas, e a cozinha foi parcialmente chamuscada pela fumaça

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender um princípio de incêndio em uma residência no Riacho Fundo II no final da tarde deste domingo (12).

Segundo a equipe de socorro, havia um considerável volume de fumaça, que era proveniente do interior da residência. O combate às chamas foi feito rapidamente, evitando a propagação para outras dependências da casa.

Apenas um dos cinco cômodos da casa foi consumido pelas chamas. Além dele, a cozinha foi parcialmente chamuscada pela fumaça, mas o resto da residência seguiu intacta. O combate ao fogo durou aproximadamente 10 minutos. O ocorrido não deixou feridos.

Com informações do CBMDF