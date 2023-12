Inauguração de pista de Bicicross marca o primeiro aniversário de Arapoanga

A celebração da inauguração aconteceu durante a última etapa do Campeonato Brasiliense de Bicicross, atraindo atletas de renome

A Região Administrativa do Arapoanga comemorou seu primeiro aniversário neste fim de semana com um presente para a comunidade local. Foi inaugurada uma pista de Bicicross, realizando um marco significativo para a região e proporcionando uma experiência única para os amantes do esporte.

A celebração da inauguração aconteceu durante a última etapa do Campeonato Brasiliense de Bicicross, atraindo atletas de renome para competir na nova pista. A comunidade compareceu em grande número para prestigiar o evento, tornando a atmosfera mais emocionante.

Entre os pilotos que estiveram na estreia da pista foi o brasiliense Wellington Fernandes, 47 anos. O atleta tem um currículo invejável no esporte. Atual campeão da categoria elite, ele alcançou o título de campeão nacional em 2023, conquistando o primeiro lugar no ranking nacional. Com uma experiência de 39 anos na modalidade, Wellington acumula 16 títulos nacionais, solidificando seu nome como uma referência na modalidade.

“A inauguração desta pista é um momento histórico para o Bicicross. O esporte tem o poder de unir comunidades e criar oportunidades incríveis para os praticantes. Estou ansioso para ver futuros talentos saindo daqui”, afirmou.

Criada em 21 de dezembro de 2022, Arapoanga era até então vinculada à Planaltina. O crescimento da região levou o Governo do Distrito Federal (GDF) a desmembrar as duas cidades para que ambas possam se desenvolver melhor.

Hoje, a cidade abriga mais de 47 mil habitantes e a Administração Regional tem feito um trabalho para promover ações que beneficiam a população. Em parceria com o comércio local, a administração assumiu a gestão da pista, garantindo sua manutenção e operação contínua.