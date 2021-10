Imunossuprimidos graves serão vacinados sem agendamento

De acordo com a secretaria de Saúde do DF, basta comparecer em um dos pontos de vacinação indicados para este público, levando cartão de vacina, documento de identidade com foto e laudo ou relatório médico. A lista será divulgada no site da secretaria

A partir desta segunda-feira (11), pessoal que têm imunossupressão grave poderão receber a dose adicional contra a covid-19 sem necessidade de agendar atendimento.

De acordo com a secretaria de Saúde do DF, basta comparecer em um dos pontos de vacinação indicados para este público, levando cartão de vacina, documento de identidade com foto e laudo ou relatório médico. A lista será divulgada no site da secretaria

Diferentemente da dose de reforço, que para os demais grupos considera o intervalo mínimo de seis meses após a segunda dose, a dose adicional para imunossuprimidos graves é aplicada a partir do vigésimo oitavo dia após a segunda dose. O imunizante utilizado é preferencialmente o do laboratório Pfizer-BioNTech.

O subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, destaca que a dose adicional foi acrescentada especificamente para esse público após análises de uma menor resposta imune desses pacientes, mesmo depois do recebimento da segunda dose ou dose única.

“O Ministério da Saúde tem encaminhado as doses de reforço e a dose adicional de acordo com a análise no banco de dados de vacinação do SI-PNI de cada grupo vacinado. Para o público de imunossuprimidos graves foi calculado os que se enquadram nas comorbidades listadas e que já tenham recebido a segunda dose ou dose única há mais de 28 dias. No DF, o público estimado foi de 26 mil pessoas, mas pouco mais de 6 mil buscaram a vacina. Então fazemos o apelo para que as pessoas busquem a sua dose adicional”, pede o subsecretário.

Com informações da Agência Brasília