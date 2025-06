Imunização no DF ainda está abaixo da meta

CARLIANE GOMES

Mais de 589 mil doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas na rede pública do Distrito Federal, mas a procura continua baixa, principalmente entre idosos e crianças, segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF). A meta é vacinar 90% da população dos grupos prioritários, compostos por crianças, gestantes e idosos, contudo, até o momento, apenas 45,83% dos idosos do DF receberam a dose (184.029 mil pessoas). Entre as crianças, 29,92% estão imunizadas (61.194 mil pessoas) e entre as gestantes, a cobertura vacinal está em 5,01%. “A vacina, atualizada anualmente, oferece proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B”, informa a pasta. A Secretária também destacou que já foram realizados mais de 120 mil atendimentos por síndromes gripais nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de cerca de 32 mil em hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) só neste ano.

Além disso, a SES reforça a importância da população se vacinar e destaca que a imunização é gratuita e está disponível nas unidades públicas de saúde. “Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação”, reforçou a SES.

Mitos e verdades

Apesar da vacina contra a gripe estar disponível para toda a população a partir de seis meses de idade no Distrito Federal, algumas pessoas ainda não procuraram a imunização este ano. É o caso de Aurineide Costa, 49 anos, moradora de Água Quente. Ela conta que não tomou a vacina contra a gripe este ano por desconhecer a campanha. “Nem sabia que estava disponível a vacina da gripe este ano”, afirma. Segundo ela, a última vez que se vacinou foi durante a pandemia da Covid-19. “Tomei todas do Covid e aproveitei pra tomar essa da gripe, mas já tem quase 2 anos. Achei que não precisava tomar todo ano”, conta.

Aurineide também diz que escuta relatos negativos de outras pessoas, o que a deixa insegura. “Muita gente fala que toma a vacina e logo depois fica gripado. Dizem que passam até um mês doente”, relata. Ela lembra ainda de uma amiga que se recusa a se vacinar por não acreditar nos benefícios da imunização. “Ela fala que a vacina é o próprio vírus. Não acredita na eficácia, e diz que quem toma está se contaminando.”

O relato de Aurineide mostra que, mesmo com a vacina disponível, ainda existem dúvidas e diferentes opiniões sobre a imunização contra a gripe. Para esclarecer as principais questões, a Secretaria de Saúde reforça que a vacina da gripe não causa gripe, como muita gente acredita. “A vacina é produzida com o vírus inativado, por isso não causa a doença. Podem, sim, surgir algumas reações leves, como febre e mal-estar, que passam em até 48 horas”, explica a pasta.

Tem que tomar todo ano

Outro mito comum é de que não é necessário se vacinar todos os anos. A Secretaria alerta que a atualização anual da vacina é indispensável, já que o vírus da gripe sofre alterações frequentes e exige reforço periódico da imunização. Além disso, explica que mesmo pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários podem, e devem, se vacinar. “A vacina já está disponível para toda a população acima de seis meses de idade”, frisou. Além da proteção individual, ao se vacinar, a pessoa também ajuda a proteger as demais. “Quanto mais pessoas vacinadas, menor é a circulação do vírus na sociedade. Isso vale para todas as vacinas”, reforça a SES-DF.

De acordo com a Secretaria de Saúde, quem estiver apenas com sintomas leves, como nariz escorrendo ou dor de garganta, pode tomar a vacina da gripe normalmente. Esse tipo de quadro é considerado leve e, por isso, “não é contraindicação para receber a vacina da influenza”. No entanto, a orientação é diferente para quem está com febre ou mal-estar mais intenso. Nesses casos, o ideal é aguardar a melhora antes de se vacinar. “A vacinação deve ser adiada até que os sintomas fiquem leves”, informou.