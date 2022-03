Imunização em escolas públicas começa no dia 19 com apoio do governador

“Achei inteligente, pois sabemos da dificuldade dos pais, que precisam sair para trabalhar, e fazendo aos sábados, damos mais uma oportunidade para essas crianças”, comentou Ibaneis Rocha

As crianças de 5 a 11 anos que ainda não se vacinaram poderão receber o imunizante contra Covid-19 nas escolas públicas, a partir do dia 19 deste mês. A informação é da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A vacinação acontecerá aos sábados.

Nesta quinta-feira (10), o governador Ibaneis Rocha avaliou positivamente a medida tomada. “Começa nos sábados para facilitar a vida dos pais que não tiveram condições de levar seus filhos para vacinar. Achei inteligente, pois sabemos da dificuldade dos pais, que precisam sair para trabalhar, e fazendo aos sábados, damos mais uma oportunidade para essas crianças”, comentou Ibaneis em um evento de inauguração do berçário do Palácio do Buriti.

Para a vacinação, as crianças precisam estar acompanhadas de um responsável. A primeira região a receber a vacinação nas instituições de ensino será o Guará.

A situação ainda requer discussões entre secretarias, já que Saúde exige que as escolas precisam passar por uma vistoria de adequação do espaço.

Posto continuam vacinando crianças

Mesmo com o início da imunização nas escolas, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) continuam a vacinação de crianças em idade escolar. A Secretaria de Saúde divulgou a lista dos postos de imunização contra Covid-19 desta quinta-feira (09)

Crianças de 5 anos podem ser imunizadas somente com a vacina da Pfizer, em dose pediátrica. Para os pequenos dos 6 aos 11 anos, há também a possibilidade de receberem a Coroavac. A exceção é para crianças entre 5 e 11 anos com imunossupressão. Nesses casos, a única opção é a vacina da Pfizer.

Adolescentes entre 12 e 17 anos podem ser imunizados com doses da Pfizer ou Coronavac. Qualquer pessoa acima de 18 anos que ainda não tenha iniciado a vacinação é autorizada a tomar também a AstraZeneca. A Secretaria de Saúde permite escolher a marca da vacina disponível.

