As autoridades tem realizado coletivas constantemente para informar a população local a respeito do avanço da doença na capital candanga

Na tarde desta quinta-feira (8), os secretários da Casa Civil, Gustavo Rocha; da Saúde, Osnei Okumoto; e de Comunicação, Weligton Moraes, concederam uma entrevista coletiva, no Salão Branco do Palácio do Buriti, para atualizar as informações referentes as ações do GDF no combate à covid-19. No evento, as autoridades destacaram o fato de que a imunização de idosos de 66 anos vai ter continuidade nesta sexta-feira (9). A decisão foi tomada após o governo local receber, do Ministério da Saúde, a quantidade de 67,9 mil novas dose da vacina.

Como de praxe. Gustavo Rocha foi o primeiro a falar. O secretário da Casa Civil informou que a nova atualização do índice de transmissibilidade do vírus indica que a taxa continua em 0,86.

Em seguida a autoridade explicou que o Governo do Distrito Federal (GDF) já entrou com recurso contra o novo fechamento do comércio local. Entretanto, o DF não vai publicar um novo decreto, caso a suspensão não seja derrubada.

Quanto ao programa Provida, o chefe da Casa Civil frisou que o governador Ibaneis Rocha (MDB) já sancionou a medida, que será publicada em uma edição extra do Diário Oficial.

A capital candanga recebeu 67,9 mil doses da vacina. Desse total, 21.316 serão destinadas para D1 (primeira aplicação). Por ouro lado, 43.395 serão reservadas para a segunda dose.

Com o novo recebimento, o DF vai completar a imunização de idosos acima de 66 anos, grupo que ainda tem 14.066 pessoas esperando a D1.

