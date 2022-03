“Importante em todos os locais”, diz Ibaneis sobre as mulheres

O governador do DF conta com 60 mulheres no seu gabinete e ressaltou a importância da presença feminina em todos os lugares

Elisa Costa

No ano de 2021, a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) constatou que as mulheres contabilizam 51,1% dos chefes de família em domicílios de baixa renda e que 49% da população feminina tem pelo menos um filho. E para que a condição financeira acompanhe a realidade de cada uma delas, é preciso continuar a incentivar a inclusão de mulheres no mercado de trabalho e em outras áreas: “A mulher é importante em todos os locais que elas queiram ou desejam estar”, comentou o governador Ibaneis Rocha (MDB) ao Jornal de Brasília.

Os dados da Codeplan apontam que isso vêm mudando, aos poucos. Um estudo feito em parceria com o Dieese mostrou que a participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou entre o ano de 2021 e 2022 no Distrito Federal. O nível de ocupação passou de 612 mil para 648 mil em um ano. “O boletim mostra um avanço conjuntural da participação da mulher no mercado, porém, a desigualdade de gênero continua estrutural e se mantém ao longo dos anos, indicando que ainda há espaço para melhorias”, comentou a diretora de estudos e políticas socioeconômicas da Codeplan, Clarissa Schlabitz.

Segundo o secretário de Trabalho do DF, Thales Mendes, a pasta prioriza o atendimento em prol das mulheres e o objetivo é contribuir com a empregabilidade e geração de renda. É por este motivo, que no programa de capacitação chamado Renova DF as alunas representam 63% do número total de participantes. “Isso traz luz à constituição de políticas públicas para a mulher”, comentou.

Como incentivo ao empreendedorismo e à independência financeira, o programa Jornada da Mulher Empreendedora ocorre em diversas regiões administrativas e até o dia 18 de março e capacitará 360 mulheres em Samambaia, com cursos de maquiagem, designer de unhas, manicure e pedicure, cabeleireiro e secretária executiva. Existe a previsão de que a ação também aconteça em Santa Maria, Gama e Taguatinga.

“Essa é uma oportunidade de autonomia financeira para elas”, ressaltou Bruna Santos, assessora da Subsecretaria de Fomento ao Empreendedorismo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em 2021, a iniciativa qualificou 1.427 mulheres e a expectativa para 2022 é de 2.520 capacitações.

Menos crimes contra mulheres

O ano de 2022 também registra um número menor de crimes cometidos contra mulheres, segundo os dados sobre as ações de enfrentamento à violência doméstica da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF). Contudo, o cálculo se refere ao primeiro bimestre de 2021 com relação ao primeiro bimestre deste ano.

Houve uma queda de 38,4% nos crimes sexuais e uma redução de 14% nos dados de violência doméstica. Segundo o líder da pasta, Júlio Danilo, o programa DF Mais Seguro, lançado em março de 2021 veio com o intuito de reforçar o enfrentamento qualificado aos crimes de gênero, evidenciados durante a pandemia.

Outro mecanismo de proteção, o programa Mulher Mais Segura, reúne medidas, iniciativas e ações de enfrentamento. Entre as propostas, está o Dispositivo de Monitoramento de Pessoas Protegidas, que acompanha simultaneamente a vítima e o agressor, estabelecendo uma distância segura entre os dois. A diretoria do dispositivo já acompanhou 46 vítimas que foram encaminhadas pelo sistema Judiciário.

Vale ressaltar que, em 2021, foram registrados 876 flagrantes de descumprimento da Lei Maria da Penha nas delegacias especiais de atendimento à mulher do DF. No mesmo ano, as equipes de policiamento militar da violência doméstica efetuaram cerca de 23 mil visitas familiares.

Agenda para mulheres nesta quinta-feira (10):

Como incentivo às empreendedoras do DF, a Secretaria de Trabalho (Setrab) promove das 8h às 16h, uma exposição de produtos, alimentos e serviços criados e produzidos por esse público na sede da pasta, no Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte, Quadra 511, Bloco A, no térreo. Também ocorrerão palestras, coffee break e a entrega de 32 cartas de crédito para mulheres empreendedoras, no valor de R$579 mil;

O Espaço Casa da Mulher Brasileira ficará aberto das 10h às 22h no shopping JK, durante todo o mês, para acolher mulheres, evidenciar as ações de combate à violência e divulgar os programas da Secretaria da Mulher do DF (SMDF);

A unidade Móvel da SMDF vai até o Ceasa e realizará atendimentos de saúde e rodas de conversa. A ação acontece das 8h às 12h, em parceria com o Hospital da Visão e Hospital da Catarata;

A oficina Planeje o Seu Negócio, será dada pelo consultor do Sebrae, Maurício Octávio e acontece das 9h às 11h, na Casa da Mulher Brasileira (CMB) de Ceilândia;

No Empreende Mais Mulher, de Taguatinga, o professor Vildemar vai dar uma aula de informática das 14h Às 17h, que vai abordar o Windows, Word, Excel e Whatsapp.