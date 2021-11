Iluminação em LED do Arapoanga, em Planaltina, tem contrato assinado

Com recursos provenientes de emenda do deputado distrital Claudio Abrantes (PDT), documento foi firmado entre a Administração Regional e a CEB

O Bairro Arapoanga, em Planaltina, terá nova iluminação. Foi assinado contrato para a substituição das luminárias da cidade por equipamentos em LED. O documento foi firmado entre a Administração Regional e a CEB. Os recursos serão provenientes de emenda do deputado distrital Claudio Abrantes (PDT).

O valor do contrato é de R$ 961 mil. O prazo de execução dos serviços será de até 180 dias corridos, após o recebimento, pela CEB, da nota de empenho.

“É gratificante poder cumprir com mais esse compromisso com o Distrito Federal, representado por Planaltina. Tenho certeza de que o Arapoanga terá vida nova com a chegada da iluminação em LED”, disse Claudio Abrantes. “O bairro vai ter um salto em beleza, segurança, noites mais iluminadas”, completou.

A nova iluminação do Arapoanga dá sequência a outras melhoras também provenientes de emendas e iniciativa de Claudio Abrantes, como a iluminação em LED do Vale do Amanhecer e da Avenida Erasmo de Castro e as câmeras de segurança espalhadas por toda a cidade.

“É assim que a gente vai trabalhando por uma cidade cada vez mais segura, e os ganhos já são perceptíveis”, disse Claudio Abrantes. “A sensação de segurança para o cidadão aumentou, e o trabalho da polícia foi facilitado. E assim temos números cada vez mais favoráveis”, concluiu o parlamentar.