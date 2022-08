Iguatemi homenageia Dia dos Pais com filme ”Somos O Que Vivemos”

Com a chegada do Dia dos Pais, comemorado no dia 14 de agosto, a Iguatemi em sua busca por continuar proporcionando experiências que marcam a vida das pessoas, idealizou e sonhou com uma campanha especial para a data, que estará presente em todos os shoppings da rede.

Assinada pela agência David, “Somos O Que Vivemos” traz de volta o conceito que figurou nas principais ações da Iguatemi ao longo deste ano e que a empresa acredita fielmente: Momentos são o maior presente. O projeto traz um filme com cenas de lembranças reais vividas entre pais e filhos, destacando a importância das memórias construídas ao lado das pessoas que amamos.

Além do vídeo produzido especialmente para a data, o Iguatemi 365, marketplace da companhia, chega com o tema “Presente em todos os momentos”, pois o e-commerce também preparou uma curadoria exclusiva com sugestões de presentes para os pais de todos os perfis e estilos. Dessa forma, ninguém ficará de fora!

“Não é de hoje que a Iguatemi é palco de muitas lembranças felizes e marcantes para os clientes, que vivem e dividem momentos com a família e amigos aqui. Quando pensamos nessa campanha, tivemos o cuidado e o carinho em trazer histórias e pessoas reais, trazendo um tom mais próximo e gerando ainda mais identificação com nosso público”, afirma Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi, sobre a proposta.

O Dia dos Pais carrega consigo uma infinidade de tamanho e significado. Por isso, a Iguatemi realizou essa campanha de forma excepcional para os seus clientes. Ela também está presente nos dispositivos de mídia mall dos empreendimentos espalhados pelo Brasil desde o dia 20 de julho.

