Igreja Assembleia de Deus pega fogo em Taguatinga

As chamas ficaram concentradas em um depósito, que guardava cerca de 200 colchões e 50 jogos de cadeiras de plástico

A Igreja Assembleia de Deus, localizada na Avenida Sandú Sul em Taguatinga, pegou fogo na tarde desta segunda-feira, 25. Felizmente, o incêndio foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

As chamas ficaram concentradas em um depósito, que guardava cerca de 200 colchões e 50 jogos de cadeiras de plástico. Civis usaram os aparelhos extintores e hidrantes de parede na tentativa de conter o avanço das chamas na parte externa do depósito, que estava localizado na garagem subterrânea da edificação.

Ao chegarem, os bombeiros assumiram o cenário da emergência. A equipe de combate providenciou uma abertura forçada para acessar o depósito em chamas e iniciou um ataque interno, direto e progressivo, culminando no confinamento e extinção do incêndio.

Pelo menos 150 colchões e 50 jogos de cadeiras de plástico foram poupados. Uma vítima suspeita de intoxicação pela fumaça foi atendida pelos socorristas do Corpo de Bombeiros, porém recusou transporte para o hospital.

A Perícia de Incêndio do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incêndio. A cena da ocorrência ficou aos cuidados do responsável pela instituição, um senhor identificado como E. C., de 52 anos.

O CBMDF emitiu um alerta informando que a correta manutenção dos Sistemas de Segurança Contra Incêndio das edificações são essenciais para o controle dos incêndios, principalmente na fase inicial.

Em caso de Incêndio:

Acione imediatamente os Bombeiros via 193;

Acione o alarme, auxiliando a retirada das pessoas e isole o local; e

Se possível, use o sistema de preventivo da edificação (extintores e hidrantes).