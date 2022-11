Igor Guimarães em Brasília com seu novo show: ”Benignismo”

Igor Guimarães se apresenta em Brasília com seu show solo “Benignismo”. Trazendo seu repertório de piadas, tiradas rápidas e também suas músicas de sucesso, deixando o público em êxtase de tanto rir.

Igor Guimarães é comediante stand up desde 2009.

Com um estilo diferenciado de contar suas piadas, tiradas rápidas e uma voz bem particular, Igor se destacou logo no início da carreira.

Em 2017 participou do quadro Master Trash, do Pânico na Band e, exatamente pelo estilo diferenciado, foi contratado pelo programa onde criou os personagens Boneco Josias e Índio Ana Jones.

Após o fim do programa na tv, Igor permaneceu contratado do Pânico na Rádio Jovem Pan.

Também em 2017 lançou a música e clipe “Vem Chegando na Boate” que concorreu à melhor música do ano pela revista Rolling Stone.

Faz parte do time da Guaraná Antártica “Coisa Nossa” onde grava vídeos hilários para o YouTube da marca.

Destaque na primeira temporada da série “LOL” da Amazon Prime, com seu humor peculiar.

Programe-se:

IGOR GUIMARÃES em “Benignismo”.

Local: Teatro Católica – Taguatinga

Data: 17.12 às 21H

Link para compra: https://linktr.ee/belugaeventos

www.ingressodigital.com

Ponto de venda (sem taxa): Viva Paleteria do Liberty Mall

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: (61) 99212.9500 ou (61) 98109.9080

