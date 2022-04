IGESDF faz chamamento para contratar mais médicos

São editais abertos até esta quinta-feira (14) para reforçar o quadro de recursos humanos, principalmente, nas UPAs

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) tem oito editais abertos para reforçar o quadro de médicos, principalmente, nas unidades de pronto atendimento (UPAs) que necessitam de médicos plantonistas.

Apesar de lançar constantemente processos seletivos e convocar os aprovados com regularidade, ainda há a necessidade de reposições para completar 100% do quadro.

Os salários variam entre R$ 11.942,40 e R$ 16.194,00 para carga horária de 24 horas semanais. Há ainda auxílio transporte e alimentação, a depender da jornada de trabalho.

Os interessados têm até o dia 14 de abril para se inscrever pelo site https://igesdf.org.br/todos-processos-seletivos/, onde é possível consultar os editais e requisitos necessários.

Médico I – Plantonista Médico I – Do Trabalho Médico I – Nefrologista HB Médico I – Nefrologista HRSM Médico I – Paliativista Médico I – Ortopedista Médico III – Anestesiologista Médico I – Ginecologista Obstetrícia

Entre as etapas do processo seletivo estão análise curricular, entrevista e avaliação de conhecimentos. As contratações são destinadas também às pessoas com deficiência (PCD). Os candidatos serão contratados para atuar nas unidades administradas pelo IGESDF: Hospital de Base (HB), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e unidades de pronto atendimento (UPAs).

Após o cadastro, o andamento completo da seleção realizada pela Gerência Geral de Pessoas poderá ser acompanhado pelo site do IGESDF, onde serão publicadas todas as etapas realizadas e respectivos resultados.

Com informações do Iges-DF