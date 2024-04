IgesDF abre processo seletivo para médico do trabalho e médico paliativista

Foi anunciado a abertura de dois novos processos seletivos para a formação de cadastro reserva, pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IgesDF) . As vagas são para médico do trabalho e médico paliativista. Os candidatos têm até 5 de maio para realizar a inscrição por meio deste link.

A vaga de médico do trabalho tem como requisitos obrigatórios a graduação completa em medicina, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); residência (com RQE) ou título de especialista em medicina do trabalho emitido pela AMB/Associação Nacional de Medicina do Trabalho; registro no Conselho Regional de Medicina Distrito Federal (CRM/DF); experiência mínima de 6 meses na mesma função; e conhecimento em Sistema de Gestão e prontuário eletrônico como MV, Trackcare, entre outros.

Já para aplicar para a vaga de médico paliativista o candidato precisa ter graduação completa em medicina comprovada por diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; residência (com RQE) e/ou Certificação de Área de Atuação em Medicina Paliativa conforme resolução CFM nº 2.330/2023; registro no CRM/DF; e experiência mínima de 6 meses como médico paliativista. Como requisitos desejáveis está o conhecimento em Sistema de Gestão e prontuário eletrônico como MV, Trackcare, entre outros.

O processo seletivo poderá ser composto por análise curricular, comprovação de requisitos, avaliação de títulos, avaliação de conhecimentos teóricos e práticos, avaliação comportamental e entrevista por competências. Todos esses critérios possuem caráter eliminatório ou classificatório.

O IgesDF ressalta a importância de se atentar aos prazos e requisitos para garantir a participação no processo seletivo, bem como as pontuações relativas a cada etapa do processo seletivo. Mais informações estão disponíveis nos editais de cada vaga, na área ‘Trabalhe conosco’ no site do IgesDF.

*Com informações da Agência Brasília.