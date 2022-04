Iges-DF recebe 75 novos colaboradores

Entre os profissionais estão médicos, enfermeiros e outros de nível superior, técnico e administrativo

As unidades de saúde administradas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) receberam, nesta quinta-feira (7), o reforço de 75 novos colaboradores para fortalecer o quadro de recursos humanos e melhorar o atendimento à população. Entre os profissionais estão médicos, enfermeiros e outros de nível superior, técnico e administrativo.

Os profissionais foram recebidos em solenidade de acolhimento no auditório do edifício sede do instituto, no PO 700. Eles começaram a atuar a partir de hoje no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e nas unidades de pronto atendimento (UPAs).

A médica Jéssica Rodrigues Nogueira Campos, 31 anos, residente no Gama, conta que participou do processo seletivo há um mês e já foi convocada para atuar no instituto. “Sou pediatra e vou atuar no Hospital de Santa Maria. Minha expectativa é atender essa população. Atuar no serviço público é muito engrandecedor dentro da minha profissão, porque sei que posso ajudar muito”, disse.

Mariela Souza de Jesus, diretora-presidente interina do Iges-DF, esclarece que a chegada de mais profissionais permite a ampliação na prestação de serviços ao público. “A partir de hoje, a população do DF conta com 70 novos trabalhadores da saúde à sua disposição nas unidades do Iges-DF, Hospital de Base, de Santa Maria e UPAs. Nosso intuito é otimizar cada vez mais os serviços prestados à população”, disse.

O acolhimento é promovido pela Gerência de Desenvolvimento Humano, além da Gerência de Cadastro e Folha de Pagamento, em parceria com a Coordenação de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho. A atividade é dedicada ao colaborador que inicia a sua jornada junto ao Iges-DF. São repassadas informações importantes sobre a instituição, os valores, a vida funcional, assim como todas as explicações referentes ao contrato de trabalho.

“Acolher bem o nosso novo colaborador é de suma importância para que ele se sinta parte da instituição e possa contribuir com um atendimento de excelência ao nosso paciente”, disse Tatiane Pereira, chefe do Núcleo de Gestão de Desempenho do Iges-DF.



*Com informações da Agência Brasília