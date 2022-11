Iges-DF destaca Dia Mundial da Prematuridade nesta quinta

Ela destaca que, realizando um pré-natal de forma adequada, as mães conseguem minimizar os riscos de uma detecção atrasada de qualquer patologia

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) destacou, que nesta quinta-feira, dia 17 de Novembro, é comemorado o Dia Mundial da Prematuridade. “A data serve como forma de orientação para prevenir a prematuridade e mostrar a realidade da nossa taxa de mortalidade infantil. Novembro Roxo é o Mês da Prematuridade e focamos em educação e acolhimento a todas as famílias com bebês prematuros, assim como aos profissionais de saúde que se interessam pelo tema”, explica a chefe de Serviço de Enfermagem da Utin, Lorena Cardoso Mendes.

Ela destaca que, realizando um pré-natal de forma adequada, as mães conseguem minimizar os riscos de uma detecção atrasada de qualquer patologia. Além disso, fatores fisiológicos e hereditários também podem ocasionar um parto prematuro.

A equipe multidisciplinar da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do HRSM é formada por 14 enfermeiras assistênciais, uma enfermeira rotineira, 69 técnicos de enfermagem, além de fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicóloga, médicos intensivistas e fisioterapeutas, que trabalham de forma humanizada, em constante contato com as mães. A Utin possui atualmente 20 leitos ativos e regulados pelo Complexo Regulador do Distrito Federal.

“Quando o nascimento é prematuro, o bebê vem para uma UTI com todo o aporte necessário para garantir sua sobrevida”, garante a chefe da Enfermagem. “Trabalhar aqui é ter um sentimento de gratidão. Poder vivenciar pequenos grandes milagres, e saber que podemos fazer parte desses momentos grandiosos”, conta.

Após o nascimento do bebê, as famílias precisam manter as vacinas em dia e realizar consulta para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento. “Destacamos ainda a importância do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e orientamos sobre os cuidados com coto umbilical, troca de fralda, banho e técnicas de massagem”, lembra Lorena.

Em alusão ao Mês da Prematuridade, será realizado, no dia 23 de novembro, no HRSM, das 8h30 às 16h30, um evento de conscientização sobre o tema, com palestras voltadas para profissionais, mães de prematuros e público em geral.

*Com informações de Sandra Turcato, Iges-DF