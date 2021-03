Iges define estratégia para aprimorar modelo de gestão

Controladoria Interna e CGDF se reúnem para tratar de boas práticas de governança

A proposta de criação de um comitê interno de governança será apresentada à direção do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). O objetivo é assegurar que boas práticas de gestão sejam aprimoradas na instituição de forma contínua e progressiva. A criação do comitê segue determinação do Decreto nº 39.736/2019 e terá o apoio da Controladoria-Geral do DF (CGDF).

Esse foi um dos temas abordados em reunião da Controladoria Interna do Iges-DF, nesta sexta-feira (12), com a Subcontroladoria de Governança e Compliance da CGDF. “Após a criação do comitê, o passo seguinte será elaborar uma cartilha sobre governança e compliance, nos moldes da que foi lançada pela Controladoria-Geral”, destacou o controlador interno do instituto, Eduardo Corrêa.

Outro assunto tratado na conversa foi o Código de Ética e Conduta, apresentado em dezembro passado. Treinamentos presenciais sobre o documento estavam previstos para o início deste ano, mas, com o agravamento da pandemia do coronavírus, a qualificação será feita de forma virtual, para garantir a segurança dos participantes. “Vamos mobilizar o setor de recursos humanos para ter boa adesão dos nossos colaboradores”, disse Corrêa.

Apoio frequente



A equipe da CGDF faz visitas periódicas ao Iges para dar orientações e sugestões em relação a mecanismos de controle, de forma a garantir que o Programa de Integridade do instituto seja desenvolvido com mais efetividade.

“Estamos aqui para ser um braço de apoio para vocês, para somar, para ajudar. Contem com a gente”, ressaltou a subcontroladora de Governança e Compliance, Joyce Chagas de Oliveira.



Por parte da Controladoria Interna do Iges, participaram da reunião os analistas de compliance Raiana Falcão e Marcos Borges. Já pela CGDF, estiveram presentes a coordenadora de Governança, Grice Araujo, e o diretor de Políticas Públicas de Governança, Luciano Helou.

As informações são da Agência Brasília