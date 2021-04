Idosos de 66 anos voltam a ser vacinados a partir desta sexta-feira (9)

Com a chegada de 67,9 mil doses ao DF, idosos, profissionais de saúde e segurança serão imunizados. Aplicação da segunda dose continua

Com a chegada de mais 67,9 mil doses de vacinas contra a covid-19, na manhã desta quinta-feira (8), o Governo do Distrito Federal (GDF) retomará a vacinação de idosos de 66 anos a partir desta sexta (9). Desse total, cerca de 14 mil doses serão destinadas a esse público. O GDF disponibiliza 50 pontos nesta sexta-feira e três drive-thrus, no sábado (10), para a imunização.

A informação foi dada nesta quinta (8), em coletiva de imprensa dada pelo secretário de Saúde, Osnei Okumoto; o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha; e o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

Profissionais de saúde e de segurança pública também serão imunizados com a nova remessa, a partir da semana que vem. Além de mais de 40 mil doses que terão como alvo pessoas que receberão a vacina pela segunda vez. Veja a distribuição abaixo.

“Nossa expectativa é que a grande maioria dos idosos de 66 anos seja vacinada já nesta sexta-feira. No sábado, ainda teremos os drive-thrus. Temos vacinas suficientes para esse público”, afirma Gustavo Rocha. A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) estima em cerca de 18 mil o número de idosos nessa faixa etária na capital.

A aplicação da segunda dose continua normalmente, de acordo com as datas marcadas nos cartões de vacinação. “Estamos seguindo à risca todo o planejamento e a orientação do Ministério da Saúde. Não podemos usar a segunda dose como primeira. Ela finaliza o processo de imunização”, explica o secretário de Saúde.

De acordo com o cronograma, agentes da segurança pública voltam a ser imunizados a partir da terça-feira (13). Já os profissionais da área de saúde precisam agendar sua vez, na segunda-feira (12), por meio do site da vacinação do DF. Eles também serão vacinados de terça em diante.

Início da campanha de vacinação contra a Influenza

Na entrevista, o subsecretário de Vigilância à Saúde anunciou ainda o começo da campanha de imunização contra a Influenza, o vírus da gripe. Ele adiantou que será feita toda a divulgação pela Secretaria de Saúde para evitar qualquer tipo de conflito com a do coronavírus.

“A campanha terá início no dia 12 de abril (segunda-feira) e vai até 9 de julho. Vamos divulgar as datas e os postos específicos para esse tipo de vacina para o público não se confundir e evitar aglomerações”, explicou Divino Valero.

O chefe da Casa Civil também pontuou que haverá uma diferenciação no público-alvo da Influenza e da covid-19. “Não haverá coincidência entre os destinatários da vacina. A ideia é que a Influenza comece por quem não está incluído na imunização contra o coronavírus, que, no momento, é voltada para os idosos”, finalizou Gustavo Rocha.

Distribuição das vacinas:

14.066 doses para concluir faixa de idosos de 66 anos;

5.008 doses para os profissionais de saúde;

2.237 doses para forças de segurança;

43.395 vacinas para a segunda dose.

Tipo de vacinas:

