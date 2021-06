Ibaneis visita obras da primeira UPA de Vicente Pires

Na mesma manhã, Ibaneis assinou uma ordem de serviço no valor de R$ 35,6 milhões para obras estruturais na RA. Ao todo, Vicente Pires já recebeu cerca de R$ 600 milhões em investimentos até agora

Na manhã deste sábado (19), o governador do DF, Ibaneis Rocha visitou as obras de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vicente Pires. É a primeira unidade de saúde dessa categoria na região, onde vivem cerca de 72 mil pessoas.

Na mesma manhã, Ibaneis assinou uma ordem de serviço no valor de R$ 35,6 milhões para obras estruturais na RA. Ao todo, Vicente Pires já recebeu cerca de R$ 600 milhões em investimentos até agora.

Localizada em uma das principais vias da região, na Rua 10, a UPA de Vicente Pires vai receber R$ 6 milhões em investimentos em infraestrutura e aquisição de equipamentos médico-hospitalares. Este é um dos sete equipamentos do mesmo porte que estão sendo construídos no DF.

“A obra já está bastante avançada e vai trazer para Vicente Pires o que a população daqui merece: acesso a atendimento público de saúde”, declarou Ibaneis.

A UPA de Vicente Pires segue o modelo básico de estrutura das unidades. Além de urgência e emergência, terá dois leitos para suporte crítico emergencial, seis de observação, um leito de isolamento, dez poltronas de medicação/inalação e três consultórios. Vai oferecer ainda exames laboratoriais de raios-X e urgência, e capacidade de realizar até 4,5 mil atendimentos por mês.

Ponte da Rua 4

Em visita por Vicente Pires, o governador Ibaneis foi conferir a finalização da construção da ponte que interliga a Rua 4 à Avenida da Misericórdia. Já são 95% do projeto executado. A obra de arte, que recebeu no início as defensas metálicas nas laterais da pista, vai ganhar também calçadas ao longo da via que chega até ela. Os 4 mil metros de meios-fios da via também já foram colocados.

“Vamos entregar uma cidade de verdade e totalmente regularizada, pois a gente espera garantir as escrituras de compra dos terrenos”, garantiu Ibaneis, que finalizou a manhã na cidade passando pela Feira do Produtor.

Com informações da Agência Brasília