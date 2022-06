Ibaneis visita a Feira dos Goianos e fala com comerciantes

Na visita, o governador falou com os comerciantes sobre a importância do local para a economia do DF e Entorno

Na manhã desta terça-feira (21), o governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou a Feira dos Goianos e falou com os comerciantes do local sobre a retomada do comércio no período pós-pandêmico. O centro comercial abriga hoje em torno de oito mil feirantes, além de ambulantes, tornando-se um grande ponto de geração de emprego e renda para o Distrito Federal e Entorno.

Segundo Ibaneis, a retomada do comércio está sendo feita com toda a força. “Estamos fazendo um grande investimento em Taguatinga, com obras distribuídas em diversos locais. Viemos visitar a feira pois é um dos maiores shoppings da cidade, uma enorme potência para o comércio do DF”, completou.

Ainda no local, o governador falou sobre a importância da vacinação da população para a retomada da chamada ‘vida normal’. “Sabemos que o número de casos de Covid-19 está alto, mas as internações estão controladas, por isso, mais do que nunca, podemos afirmar que a vacinação é o único jeito de acabar com essa doença”, finalizou Ibaneis.

O Distrito Federal liberou na última semana que pessoas acima de 40 anos tomassem a 2ª dose de reforço. Basta ter tomado a dose anterior há pelo menos quatro meses e procurar um posto de saúde com o cartão de vacinação e documento.