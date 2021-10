Ibaneis vai ao exterior em busca de investimentos para o DF

Em viagem a Portugal, o governador do DF pretende voltar o olhar dos empresários para a capital federal

Por Elisa Costa

Questionado pelo Jornal de Brasília sobre sua agenda para os próximos dias, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) disse nessa segunda-feira (25), que participará da feira internacional de tecnologia chamada Web Summit, em Lisboa, Portugal, no início do próximo mês. O objetivo da viagem é trabalhar a candidatura do Distrito Federal como sede para a próxima edição do evento e buscar empresários que tenham interesse em investir na região.

A Web Summit é a maior conferência de tecnologias da internet da Europa e começou suas atividades em 2009. A edição de 2021 acontecerá entre os dias 1° a 4 de novembro, na capital portuguesa. “Estou trabalhando a candidatura do Distrito Federal”, relatou o chefe do Executivo.

Além do fomento à inovação tecnológica, Ibaneis Rocha citou algumas áreas nas quais busca parceria para investimentos na capital: “Estou buscando energias limpas, investimento na construção civil e na área sanitária”. O governador do DF ainda reiterou que a viagem está sendo feita com recursos próprios, incluindo hospedagem, passagem, transporte e alimentação.

A Web Summit já recebeu oradores importantes: o físico teórico e cosmólogo Stephen Hawking, o ex-futebolista Ronaldinho Gaúcho, o ator e diretor Joseph Gordon-Levitt, a atriz e produtora Eva Longoria, o ex-automobilista e campeão da Fórmula 1, Nico Rosberg, o fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, entre outros.