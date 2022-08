Ibaneis sanciona 160 emendas de parlamentares apresentadas à LDO

“É o menor índice de veto a emendas parlamentares apresentadas na Câmara Legislativa”, comemorou, na sessão desta quarta-feira (3), o deputado Agaciel Maia (PL)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou 160 das 171 emendas de deputados distritais ao projeto de lei sobre as Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e as prioridades para o exercício financeiro do ano do próximo ano, nesta terça-feira (03).

“É o menor índice de veto a emendas parlamentares apresentadas na Câmara Legislativa”, comemorou, na sessão desta quarta-feira (3), o deputado Agaciel Maia (PL), que foi relator da matéria na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF).

A proposição, aprovada pelo plenário da CLDF em 29 de junho passado, deu origem à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023, base para a elaboração dos orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimento do Poder Público.

Dos 24 deputados, 16 sugeriram emendas. Arlete Sampaio (PT) teve 31 das suas 39 emendas sancionadas, enquanto três foram vetadas entre as 20 de autoria de Leandro Grass (PV). As demais emendas foram todas incorporadas à lei.

“O número de itens sancionados demonstra maior respeito do governo pelos deputados distritais independentemente de partido ou posição política”, avaliou Agaciel.

Marco Túlio Alencar – Agência CLDF