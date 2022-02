Ibaneis Rocha libera obras para construção do viaduto de Sobradinho

Em evento realizado no canteiro central da BR-020, entre os supermercados Dia a Dia e Comper, em Sobradinho, Ibaneis Rocha celebrou o início das obras

O governador Ibaneis Rocha assinou a ordem de serviço para a construção do viaduto de Sobradinho e adequação viária da BR-020, nesta quarta-feira (23). Em evento realizado no canteiro central da BR-020, entre os supermercados Dia a Dia e Comper, em Sobradinho, Ibaneis Rocha celebrou o início das obras. “Quando começamos o projeto deste viaduto, não se tinha ideia de onde viriam os recursos. Mesmo assim disse que iríamos fazer essa obra da entrada de Sobradinho. As coisas deram certo, as máquinas estão prontas para funcionar e vai ser uma obra bastante rápida”, disse.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), o novo viaduto vai beneficiar mais de 70 mil motoristas diariamente e aliviar o trânsito na região, principalmente nos horários de pico. A estrutura vai facilitar o acesso de quem sai de Sobradinho em direção à BR-020 e evitar os congestionamentos causados pelos retornos na via. “Me lembro muito bem quando era estudante, morando na região, sentia todas as dificuldades. Precisamos continuar com essas obras, porque muitas ainda precisam ser feitas”, lembrou o governador.

“Com essa obra, vamos ter um acesso bem mais rápido na região, e agora vamos batalhar por recursos para poder construir uma terceira faixa viária que liga o local até Planaltina, resolvendo o problema do trânsito dessas famílias”, comentou Ibaneis.

A estrutura que será erguida às margens da BR-020, na altura do Estádio Augustinho Lima e do acesso à Rota do Cavalo. O Governo do Distrito Federal (GDF) investirá mais de R$ 33 milhões na obra, que deve gerar cerca de 400 empregos. Além da construção do viaduto, as obras também vão englobar serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, muro de “terra armada”, acessibilidade e urbanismo.

Junto com o governador, estiveram presentes o vice-governador Paco Brito, Diretor do DER-DF Fauzi Nacfur Junior, o secretário de transporte e mobilidade Valter Casemiro e deputado distrital Claudio Abrantes.

Com o início das obras liberado, o Diretor-geral do DER-DF pediu paciência a população. “Tem algumas pessoas reclamando do andamento das obras. Tem quatro meses que não para de chover um dia em Brasília. É muito difícil fazer obras com chuva. Vamos ter paciência. As obras estão aí”, desabafou Nacfur.

A melhoria viária vai integrar o pacote de obras realizadas na Saída Norte do DF. Em maio do ano passado, foi entregue à comunidade o Complexo Viário Governador Roriz, composto por 23 viadutos e quatro pontes. O projeto da terceira faixa de rolamento entre Sobradinho e Planaltina está 90% concluído, de acordo com o DER/DF, e deve iniciar a captação de recursos até o fim do mês.

Mais viadutos

Outras quatro estruturas do tipo também estão sendo construídas em diversos pontos do DF. A mais avançada delas é o viaduto do Recanto das Emas, que já atingiu a marca de 60% de sua execução, de acordo com o DER/DF. Atualmente, os operários trabalham na parte de escavação.

No Itapoã/Paranoá, uma das alças de acesso ao futuro viaduto já está sendo construída. Já no Riacho Fundo, a construção está na fase de levantamento topográfico e sondagem do terreno. Por último, o edital para a execução do viaduto do Jardim Botânico deverá ser publicado na segunda quinzena de março.