Ibaneis Rocha é reeleito governador do Distrito Federal

Sem um candidato forte que conseguisse chegar ao segundo turno com o também advogado, Ibaneis venceu a eleição no DF com folga

O candidato à reeleição ao Governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, conseguiu mais quatro anos à frente da gestão da capital federal. O emedebista se elegeu em primeiro turno com 50,22% dos votos válidos. A ex-deputada federal Celina Leão foi eleita como vice-governadora.

A coligação representada por Ibaneis Rocha, composta pelo MDB, PTB, Avante, PTB, Pros, Agir, Solidariedade, PL e Patriota conseguiu 821.648 votos.

Sem um candidato forte que conseguisse levar o atual governador ao segundo turno, o também advogado venceu a eleição no DF com folga. O segundo colocado na disputa, o ex-deputado distrital Leandro Grass, do PV, conseguiu 26,30% dos votos.

Na manhã deste domingo (2), o atual representante do Buriti chegou a falar com a imprensa após votar em uma escola no Lago Sul, região nobre em Brasília. No local, Ibaneis Rocha afirmou que sua campanha fez um “intenso trabalho ao longo dos últimos 45 dias” para tentar conseguir garantir a eleição no primeiro turno, o que ocorreu.

“Já comecei a cozinhar. Vou preparar um galopezinho maravilhoso. Reunir com os meus filhos e amigos aguardando o resultado das urnas”, afirmou na ocasião ao mostrar confiança.

Tragetória de Ibaneis

Nascido no Piauí, Ibaneis Rocha chegou a ser presidente da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil) de 2013 a 2015 e entrou na política com 47 anos ao se eleger governador em 2018, seu primeiro cargo público eletivo. Sua filiação do MDB, porém, ocorreu no ano anterior.

Durante sua gestão à frente do Distrito Federal, Ibaneis Rocha se aproximou do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), em especial, durante a pandemia do novo coronavírus. Na campanha, o governador também chegou a colar sua imagem ao do mandatário brasileiro.

Disputa ao Senado

Apoiada pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, a ex-ministra de Direitos Humanos Damares Alves foi eleita com …% dos votos válidos. A nova representante no Senado pelo DF surpreendeu ao conseguir superar a ex-deputada federal Flávia Arruda, que chegou a aparecer à frente nas pesquisas eleitorais durante grande parte da campanha eleitoral.

Com a derrota de Flávia Arruda, a família Arruda fica sem um mandato eletivo, já que o marido da política, o ex-governador José Roberto Arruda, não pôde disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados após ser inviabilizado pela Justiça.