Ibaneis rebate Caiado: “Deveria atender a população”

Governadores do DF e de Goiás estão em pé de guerra após desentendimentos relacionados ao combate à covid-19

A troca de declarações fortes entre os governadores do DF, Ibaneis Rocha, e de Goiás, Ronaldo Caiado, continua. Na manhã desta quarta-feira (24), Ibaneis deu sequência ao embate.

“Ao invés de criticar, ele deveria atender a população”, disse o governador do DF.

A briga se iniciou após Ibaneis criticar Caiado, afirmando que o Goiás estaria sendo negligente no atendimento a pacientes com covid-19 no Entorno. O governador do Distrito Federal disse que a população dos municípios vizinhos tem ocupado 25% dos leitos da capital, culpou o goiano por isso e ameaçou fechar as fronteiras entre DF e Goiás.

Em nota, horas depois, Caiado respondeu dizendo ter “repúdio e nojo” da “declaração estapafúrdia” de Ibaneis e disse que o governador do DF não demonstra “empatia e respeito pela vida”.

Variante

O cenário preocupa autoridades do DF e de Goiás principalmente porque, em Luziânia e em Valparaíso de Goiás-GO, dois pacientes apresentaram a variante do coronavírus originária do Reino Unido. A nova cepa pode disseminar ainda mais a covid nas duas unidades federativas.

Na tarde de terça (23), as secretarias de Saúde do Distrito Federal e de Goiás se reuniram no gabinete da SES-DF, sem que a imprensa tivesse acesso.