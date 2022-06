Ibaneis participa de inauguração de reforma de quadra no Setor Comercial Sul

Orçado em R$ 1,6 milhão, o serviço prevê a recuperação de pavimentação, calçadas e rampas, além da implantação de nova sinalização

O ponto inicial de uma reforma na Quadra 3 do Setor Comercial Sul, contou com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O mandatário assinou, nesta segunda-feira (27), a ordem de serviço para a execução da reforma. Orçado em R$ 1,6 milhão, o serviço prevê a recuperação de pavimentação, calçadas e rampas, além da implantação de nova sinalização, paisagismo e mobiliário urbano.

O governador também anunciou que o estabelecimento de usos e regras do Setor Comercial Sul poderá ser destacado do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCuB). O GDF espera que, tramitando em separado, as regras de reforma e ocupação do SCS sejam estabelecidas com mais agilidade. O PPCuB está em avaliação há dez anos e, no momento, está em análise no Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan). O destaque será feito nesta terça-feira e, depois, convocada audiência pública para, em 30, dias discutir as regras.

“Novas empresas não se instalaram ainda no SCS devido ao PPCuB ainda não ter sido analisado”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Matheus Oliveira.

“Começa agora a Quadra 3, em seguida vem a Quadra 5, cuja obra já está licitada e em trâmite final para a assinatura do contrato, e até o dia 25 de julho licitamos a Quadra 6 para que possamos concluir toda a reforma do Setor Comercial Sul, que é um marco para a cidade, tudo voltando à vida, principalmente com a abertura dos comércios. Tem um projeto conjunto das secretarias de Desenvolvimento Social e de Segurança Pública para que haja mais segurança aqui, de modo que os comerciantes possam exercer seus ofícios”, avaliou o governador Ibaneis Rocha.

O chefe do Executivo local explicou, ainda, a possibilidade de destacar o projeto para que o estabelecimento de regras de uso do SCS tramite em separado do restante do PPCuB. “É uma possibilidade que me foi relatada pelo secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Matheus Oliveira, que vai ser analisada com agilidade e, dando tudo certo, será encaminhado para a Câmara Legislativa para que, no segundo semestre, a proposta seja apreciada. Isso é muito importante para o Setor Comercial Sul, porque não adianta revitalizar um lugar e ele não ter vida”, destacou Ibaneis Rocha.

O secretário de Obras lembrou que, em breve, também será iniciada a reforma da Quadra 05, com o investimento previsto de R$ 6 milhões e, a seguir, no dia 25 de julho acontecerá a licitação da Quadra 4, cuja obra está orçada em R$ 1,7 milhões. A Quadra 6 já teve o seu projeto de reforma aprovado. “Agora, a proposta de revitalização engata de vez. Numa sequência bonita, o Setor Comercial Sul está sendo revitalizado.

“Nosso compromisso com a população é recuperar toda a área central. Já entregamos o Setor de Rádio e TV Sul, Setor Hospitalar Sul, a Praça do Povo, algumas quadras da W3 Sul e, agora, anunciamos mais esta importante obra de recuperação e valorização do Plano Piloto”, explicou o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

