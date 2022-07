Ibaneis participa da convenção do PL no Rio de Janeiro

Ibaneis Rocha estava acompanhado de sua esposa, Mayara Noronha Rocha, e do ex-governador José Roberto Arruda

O governador Ibaneis Rocha participou da convenção do PL neste domingo (24), ato que confirmou a pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição e do general Braga Netto como seu candidato a vice-presidente.

Ibaneis estava acompanhado da sua esposa e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, e também participou do evento ao lado de José Roberto Arruda e de Flávia Arruda, que também vai concorrer às eleições de outubro pelo DF.

Pré-candidato à reeleição ao governo do DF, Ibaneis Rocha declarou apoio a Bolsonaro e espera contar com o PL em sua chapa. Até o momento, além do MDB, partido de Ibaneis, declararam apoio à sua chapa o PP, Republicanos, PTB e Agir 36.

O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro. Se houver necessidade, o segundo turno ocorrerá em 30 de outubro.