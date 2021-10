Ibaneis parabeniza Sobradinho II

Em 27 de janeiro de 2004, a Lei nº 3.314 permitiu o desmembramento da Região Administrativa V – Sobradinho, criando a Região Administrativa XXVI Sobradinho II

No dia do aniversário de Sobradinho II, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), parabenizou a cidade. “Foi criada a partir da explosão populacional e do crescimento econômico de Sobradinho”, afirmou o mandatário.

Por meio do Twitter, o governador do DF disse que a região recebeu diversos investimentos durante sua gestão.

“Obras de drenagem, a infraestrutura da nova Feira da Lua, obras de acessibilidade e pavimentação, assim como a construção e recuperação de estacionamentos”, escreveu Ibaneis Rocha.

“Tenho um carinho especial por Sobradinho II e vou continuar trabalhando para melhorar a vida dos moradores da cidade”, finalizou o governador.

Sobradinho II surgiu no início da década de 1990, com a denominação de Núcleo Habitacional Sobradinho II, integrante da Região Administrativa de Sobradinho. O objetivo era de transferir famílias que residiam em condições irregulares e precárias.

A primeira missa comemorativa do aniversário da cidade foi celebrada em 11 de outubro de 1991, pelo padre Jonas Vettoracci. Desde então essa é a data escolhida para comemorar o aniversário da região.

Para comemorar o aniversário de Sobradinho II, a administração regional preparou programação com atividades artísticas, culturais e educativas. As festividades tiveram início na segunda-feira (7/10) e prosseguem até 19 de outubro.

Os festejos não param por aí. Em 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, a Rua de Lazer oferecerá atividades para crianças e adultos das 8 às 12h, no estacionamento da administração regional. No domingo (13/10), um encontro de carros das 10h às 17h será realizada no estacionamento da administração. Na semana seguinte, para finalizar as comemorações, haverá acrobacia de motos na sexta-feira (18/10), a partir das 18h, em frente à Feira Permanente de Sobradinho II.