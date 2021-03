Ibaneis negocia compra direta de vacinas para o DF

Segundo o chefe do Poder Executivo local, a aquisição segue o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde

O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), publicou nesta segunda-feira (22) em seu perfil de Twitter que o governo local está negociando para realizar a compra direta de imunizantes para a Covid-19. Segundo o chefe do Poder Executivo local, a aquisição segue o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

Confira a publicação abaixo:

“Estamos negociando a compra de vacinas diretamente com fornecedores como estratégia complementar ao Plano Nacional de Vacinação (PNI) do @minsaude . A negociação não é fácil por conta da alta procura. Os prazos são longos, não há fornecedores com pronta-entrega. As tratativas estão acontecendo há alguns meses, mas achei mais responsável falar sobre o tema depois que houvesse mais segurança. Com a nova fase de vacinação hoje, temos esperança de imunizar os grupos prioritários até o final de abril e isso apenas com as doses do PNI.”

Falta de EPIs

Nesta segunda-feira, Ibaneis também utilizou sua rede social para responder a respeito de denúncias sobre falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) e oxigênio no Hospital de Planaltina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Peço novamente que utilizem fontes oficiais para se informar sobre o Coronavírus e demais temas relacionados à rede pública de saúde. Ou seja: @AgenciaBrasilia, @Gov_DF e @secsaudedf. Não é verdade, por exemplo, que o Hospital de Planaltina está sem rede de oxigênio ou que faltam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os nossos profissionais de saúde. Nós fizemos a reposição de luvas, máscaras e outros materiais na sexta-feira.”

Respiradores

Por fim, o chefe do Poder Executivo local, afirmou que o DF receberá novos respiradores nos próximos dias, doações realizadas pelo governo da China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nos próximos dias receberemos 50 respiradores doados pelo governo chinês para o GDF. Desta vez, a doação cumpriu todos os requisitos e vai chegar direto aqui no DF.”