Ibaneis nega a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras no momento

A taxa de transmissão da Covid-19 no Distrito Federal já chegou a 1,53, mas o governador negou o retorno das medidas de segurança por enquanto

Camila Bairros e Elisa Costa

[email protected]

O Distrito Federal voltou a sofrer com a alta da taxa de transmissão e do número de casos de Covid-19. Nas últimas 24h, mais de 3 mil casos foram registrados, e o índice de transmissão chegou a 1,53, ou seja, 100 infectados transmitem para outras 153 pessoas.

Após 32 dias sem registrar mortes diárias, uma mulher faleceu em decorrência de complicações da doença. Dos óbitos que ocorrem em dias anteriores e são registrados depois, uma mulher e um homem faleceram.

A época do ano em que estamos também resulta em um aumento de outras doenças sazonais, que tendem a baixar a nossa imunidade. Por isso, o JBr perguntou ao governador Ibaneis Rocha (MDB) sobre o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras, que prontamente respondeu afirmando que, por enquanto, nenhuma medida será tomada.

Desde o início da pandemia, 727.976 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 95,2% (692.731) deste número estão recuperados. Do total de casos, 11.696 (1,6%) faleceram pelo vírus. As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (70.065), Plano Piloto (87.466) e Taguatinga (54.905). A maior taxa de mortalidade é em Ceilândia (1.765) e Santa Maria (483), ambas com 2,6%.