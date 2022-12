Ibaneis lamenta a morte de Pelé

O jogador, que enfrentava um câncer no cólum desde 2021, faleceu em São Paulo nesta quinta-feira (29).

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) lamentou, através de um comunicado publicado em suas redes sociais, a morte do Rei do Futebol, Pelé.

O jogador, que enfrentava um câncer no cólum desde 2021, faleceu em São Paulo nesta quinta-feira (29).

Ibaneis afirmou que, além de toda a trajetória do Rei no futebol, ninguém representou tão bem o Brasil, quanto ele.

Veja o comunicado na íntegra:

“O Brasil chora a perda de seu maior ídolo. Pelé transcendeu o futebol. Mais do que os 1.283 gols marcados, os três campeonatos mundiais e as jogadas inesquecíveis, ninguém representou o Brasil tão bem quanto ele. Pelé driblou todas as adversidades. Chegou a parar uma guerra, foi eleito atleta do século, levou o nome do país a todos os recantos do mundo. Sua imortalidade está garantida nos corações dos brasileiros. Que fique em paz e que Deus console seus familiares, amigos próximos e toda a nação brasileira.)”.

O corpo dele será velado na Vila Belmiro, onde fez história, em cerimônia aberta ao público. Depois, o sepultamento acontecerá no cemitério de Santos.

Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. Na ocasião, o tratamento de quimioterapia foi suspenso, e ele foi diagnosticado com uma infecção respiratória.