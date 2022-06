Ibaneis irá exonerar Manoel Pafiadache, secretário da Saúde

A substituta já atua no ramo da saúde dentro do GDF. Ela é vice-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF)

O secretário da Saúde, Manoel Pafiadache, será exonerado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Ibaneis confirmou a informação ao Jornal de Brasília, dizendo que Pafiadache ‘está de saída’. Lucilene Maria Florêncio de Queiroz assumirá a cadeira nesta segunda-feira, 05. A substituta já atua no ramo da saúde dentro do GDF. Ela é vice-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF). O motivo da exoneração ainda não foi revelado.