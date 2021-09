Ibaneis inaugura centro de assistência social do Recanto das Emas

O governador do DF lembrou que, desde 2014, a capital não inaugurava um equipamento voltado para a assistência social

Na manhã deste sábado (11), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou da inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em Recanto das Emas. “Responsável pela 3ª maior demanda de serviços socioassistenciais no DF”, disse o mandatário no Twitter.

“O nosso trabalho tem como um dos principais focos a geração de mais empregos, enquanto olhamos para os mais pobres. A sensação hoje é de alívio, porque as 12 mil pessoas que tinham atendimento represado agora poderão ser atendidas nesse novo CRAS”, explicou Ibaneis Rocha.

O governador do DF lembrou que, desde 2014, a capital não inaugurava um equipamento voltado para a assistência social. “Estamos resolvendo uma defasagem de aproximadamente 10 anos. E vamos em frente, continuar cuidando de quem mais precisa”, completou Ibaneis.

O evento contou com a participação da primeira-dama e secretária da Assistência Social no DF, Mayara Noronha Rocha. “O Cras é a porta de entrada da Política de Assistência Social e vai fortalecer o atendimento à população que se encontra em situação de vulnerabilidade nesta região”, afirmou a secretária.