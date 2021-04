Ibaneis exalta Polícia Civil do DF: “A população se sente segura”

Declaração foi dada durante assinatura da obra do novo IML, que, segundo o governador, vai dar mais eficiência e condições de trabalho à corporação

O governador Ibaneis Rocha assinou nesta terça-feira (13) a ordem de serviço para a construção do novo instituto médico legal (IML) do Distrito Federal. Ibaneis aproveitou para exaltar as forças de segurança do DF.

“Fico feliz quando você sai pelas ruas e você tem a segurança. A população do Distrito Federal se sente segura. Mais importante que a segurança é o sentimento de segurança”, disse Ibaneis. “Eu sempre digo que o que diminui a criminalidade de que haverá punição, e aqui no DF nós temos a convicção de quem praticar um crime será punido porque será encontrado pela inteligência da Polícia Civil”, complementou o governador.

Para Ibaneis, o novo IML dará à Polícia Civil mais eficiência e mais condições de trabalho “para que a gente possa elucidar ainda mais os crimes que infelizmente ainda acontecem”. Veja imagens da cerimônia.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Sobre o novo IML

A obra, que custará R$ 34,8 milhões aos cofres públicos, deve resultar em um dos maiores institutos médicos legais da América Latina. O novo IML será erguido dentro do Complexo da Polícia Civil, no mesmo endereço do antigo.

Os serviços oferecidos também serão os mesmos, como como cartório de registros públicos, serviço de assistência social e central de captação de órgãos. O diferencial é, de fato, a estrutura, que será mais de três vezes maior que a atual.

Para o delegado-geral da PCDF, Robson Cândido, o novo IML será um dos melhores do mundo. “A estrutura não ficará para trás daqueles que já conhecemos. A PCDF fez uma reestruturação nos últimos dois anos e o senhor, governador, assumiu a postura de investir e agora estamos em outro patamar”, avalia Cândido.

O secretário de Segurança Pública do DF, delegado Júlio Ferreira, disse que o investimento contribui para a corporação ocupar o posto de uma das melhores do país. “É fundamental que a gente siga equipando e investindo nas nossas polícias”, pede.

Além do governador Ibaneis Rocha, participaram da cerimônia nesta terça (13) o delegado-geral da Polícia Civil, Robson Cândido; os secretários de Segurança Pública, Júlio Ferreira; Governo, José Humberto Pires; e Relações Institucionais, Vitor Paulo; o diretor do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Raimundo Cleverlande Alves de Melo; e a diretora do IML, Márcia Cristina Barros e Silva dos Reis. Com informações da Agência Brasília