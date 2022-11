Ibaneis encontra com supermercadistas e é homenageado

Em solenidade no Lago Sul, o governador recebeu um troféu e agradeceu a parceria feita com o segmento

Elisa Costa

[email protected]

O governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou de uma cerimônia no Lago Sul, na noite de quinta-feira (17), que reuniu entidades que atuam com supermercados da capital federal. Na ocasião, a Associação dos Supermercados de Brasília (Asbra) e o Sindicato dos Supermercados do DF (Sindsuper-DF) fizeram uma homenagem ao chefe do Executivo local, pelo trabalho em parceria com a gestão. “O momento é de agradecimento a esse grupo empresarial tão importante. Estamos dispostos, serão mais quatro anos de muito trabalho e vamos conseguir fazer muita coisa pela nossa cidade”, discursou o governador.

Para o secretário de Governo, José Humberto, o segmento é composto por pessoas simples e trabalhadoras, por isso é importante oferecer condições dignas para a continuidade dessas atividades. Presente no evento, o presidente da Asbra e do Sindsuper, Jair Prediger, disse que o Governo do Distrito Federal (GDF) teve sensibilidade na hora de atender as demandas do setor, principalmente na época mais difícil da pandemia: “Nos deu suporte para que pudéssemos manter as portas abertas, como atividade essencial para a população. Foram muitas dificuldades, mas vencemos”. Ao todo, o setor possui 1,2 mil supermercados por toda a unidade federativa.

O vice-presidente do Sindsuper, Gilmar Pereira, contou ainda que a sensibilidade do governo para o setor produtivo é perceptível, diante do período crítico da covid-19, em que os supermercados não pararam de funcionar. “Podemos dizer que é o segundo setor que mais emprega no DF e tem todo nosso apoio”, comentou Ibaneis durante a cerimônia. O encontro discutiu ainda sobre melhorias para o segmento, a forma que as empresas têm lidado com o período pós-pandemia e os planos para os próximos anos.

Passamani retorna à Sejus

O governador Ibaneis anunciou o retorno de Marcela Passamani à liderança da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), nessa sexta-feira (18). “Estou muito feliz pela confiança mais uma vez depositada em mim”, declarou Passamani. Um dos destaques da pasta é o programa “Sejus Perto do Cidadão”, que fez cerca de 100 mil atendimentos relacionados a serviços gratuitos de cidadania e saúde em diversos locais da capital. “É reconhecido o trabalho dela dentro da secretaria, diante dos projetos que tocou. Queremos cada vez mais estar próximo da população carente das cidades”, explicou o líder do Buriti.

Marcela atuou na revitalização e modernização das unidades do Na Hora, na construção de novas sedes para o Conselho Tutelar, na nomeação de novos servidores, na manutenção de programas de governo como o “Acolhe-DF” e o “Sua Vida Vale Muito”, e outros projetos. Para a gestora, o passo mais importante é pensar à frente e buscar eficiência para a máquina pública: “Quero repetir alguns projetos, melhorar outros e trazer novos que surgiram da necessidade do período pós-pandemia. Estarei numa constante evolução”. Ela havia deixado a posição durante o período eleitoral, e agora, após perder nas urnas, volta para a pasta a partir de segunda-feira (21). Antes desse hiatus, estava à frente da pasta desde março de 2020.