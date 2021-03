Ibaneis edita decreto para fortalecer comércio

O governador informou que um decreto foi editado com objetivo de isentar o pagamento do preço público nas estruturas de quiosques, feiras e até bares e restaurantes

Nesta sexta-feira (12), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que se reuniu com 13 entidades que representam o setor produtivo do DF. “Comuniquei a eles que estamos trabalhando para reduzir as dificuldades que os empresários estão tendo neste momento tão difícil”, escreveu Ibaneis no Twitter.

O governador informou que um decreto foi editado com objetivo de isentar o pagamento do preço público nas estruturas de quiosques, feiras e até bares e restaurantes, pagas pela ocupação de áreas públicas – que chamam de “puxadinhos” -, enquanto durar a pandemia.

“O decreto e a isenção do pagamento pelos “puxadinhos” são formas de agradecer os empresários pelo apoio que temos recebido. Agradeço muito aos empresários do Distrito Federal pelo apoio na construção de mais um Hospital”, escreveu Ibaneis.

Novo hospital no DF

Ibaneis afirmou que empresa JBS vai construir mais um Hospital no Distrito Federal. “Igual ao que foi feito em Ceilândia, acoplado ao Hospital Regional da Cidade”, escreveu.

“Eles se prontificaram a financiar parte da construção da estrutura, que ficará em Samambaia e que deve custar cerca de R$ 10 milhões. A doação vai agilizar a obra, evitando processos burocráticos mais demorados. A gestão e o pessoal serão da nossa Secretaria de Saúde”, afirmou Ibaneis.