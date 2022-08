Ibaneis destaca retomada econômica e a menor taxa de desemprego em seis anos

Governador se reuniu com empresários na Área de Desenvolvimento Econômico de Ceilândia (ADE) e falou sobre os investimentos na cidade

A retomada econômica e a menor taxa de desemprego do Distrito Federal dos últimos seis anos foram temas do encontro do governador Ibaneis Rocha com empresários de Ceilândia neste sábado (13). A visita do candidato à reeleição pelo MDB ocorreu na Área de Desenvolvimento da cidade, no Setor de Indústrias, que recebeu grandes investimentos na sua gestão.

Ibaneis foi recebido pelo proprietário da Estrela Distribuição, Carlos Santana, e conversou com outros empresários do DF. O chefe do Executivo trouxe números recentes sobre a queda do desemprego na capital, que passou de 12,6% no primeiro trimestre de 2022 para 11,5% no segundo trimestre, período referente aos meses de abril, maio e junho, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (PNADCT), divulgada na sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O emedebista também falou sobre os investimentos na ADE de Ceilândia, que ultrapassam os R$ 67 milhões, e lembrou que sua gestão fez o mesmo em outras áreas como a de Santa Maria e do Gama.

“Fizemos investimentos em todas as ADEs, levando asfalto, energia, redes pluviais e tudo o que é necessário para o empresário conviver bem com seus funcionários, sem poeira e lama”, disse Ibaneis Rocha, que em seguida lembrou da pesquisa do IBGE. “Temos a menor taxa de desemprego do DF dos últimos seis anos, isso mostra a força dos empresários das nossas cidades”, acrescentou.

De fato, as ADEs de Ceilândia receberam infraestrutura urbana no governo Ibaneis, seja no Setor de Indústrias como no Setor de Depósito de Materiais de Construção. São mais de R$ 67 milhões investidos. A região ganhou praças com 70 mil m² de área pública e obras de urbanização, com a recuperação de espaços esportivos e instalação de bancos, pista para caminhada e Ponto de Encontro Comunitário.

Trabalho que foi elogiado por Carlos Santana, da Estrela Distribuição. “Estamos aqui porque tem infraestrutura, é um local que atende às nossas necessidades. Aqui o asfalto era precário, não tinha redes pluviais e saneamento. Hoje tem asfalto com pista dupla, ciclovia, redes pluviais e o setor está estruturado para as empresas que estão aqui e para as empresas que querem vir para o setor”, observa.

Condições tributárias justas

Outra situação comentada pelos empresários é a melhora das condições tributárias no DF.

Desde 2019, o governo Ibaneis tem tomado várias medidas para fortalecer a economia. Com os programas de renegociação de dívidas lançados em 2020 e 2021, o DF vai receber, em 10 anos, um montante de R$ 4,1 bilhões. Os Refis I e Refis II, lançados em 2020 e 2021, contemplaram mais de 66 mil pessoas físicas e 19,9 mil pessoas jurídicas.

A redução e a isenção de ICMS para diversos setores, entre eles o atacadista, de combustíveis e alimentício foram medidas tomadas por Ibaneis Rocha. O fim da cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) sobre o ICMS das empresas optantes do Simples Nacional também é um marco da gestão.

“Hoje nossa condição tributária para vender para fora do DF é a mesma de Goiás e isso fez com que aumentássemos o nosso faturamento fora de Brasília”, comemora Carlos Santana.

As medidas econômicas adotadas pelo governo, desde 2019, resultaram em uma importante mudança no status do Distrito Federal como tomador de empréstimos e financiamentos junto ao Governo Federal. Pela primeira vez, desde 2014, o DF passou da letra C para a letra B na Capacidade de Pagamento (Capag), índice que mede a saúde fiscal dos estados e municípios.

“Pegamos as mais diversas dificuldades, dos pequenos aos grandes empresários, que tinham problema com a Difal e os grandes empresários que queriam vender para fora do DF não conseguiam porque a diferença de tributação impedia as empresas de crescerem. Reforçamos a legislação e trouxemos um instrumento jurídico que beneficiou as empresas, que hoje podem crescer”, finalizou Ibaneis Rocha.