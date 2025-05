Ibaneis decreta luto oficial de três dias por morte de subtenente da PM

Subtenente da Polícia Militar e motorista do governador Ibaneis Rocha (MDB) Adilson Reis de Araújo Silva faleceu vítima de um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (29), na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). O chefe do executivo decretou luto oficial no Distrito Federal por três dias, em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A medida começa nesta quinta-feira (29) e vale a partir da publicação.

“Hoje perdi um colaborador que me acompanhou desde o início de minha jornada no governo. Adilson Reis de Araújo Silva sofreu um acidente e não resistiu. Ainda ontem, passamos o dia juntos, pois era sua vez na escala dos motoristas. Foi nossa despedida. Vá em paz, Adilson, e que o Senhor o receba no Reino da Glória e conforte sua família, amigos, bem como a todos nós, que convivemos com você nos últimos anos. Obrigado por tudo”, publicou Ibaneis Rocha nas redes sociais.

Mais cedo, em evento no Palácio do Buriti, o governador também falou sobre a morte de Adilson e pediu um minuto de silêncio durante a cerimônia: “Hoje para mim está sendo um dia muito difícil, perdi um grande amigo, estava comigo havia anos, era meu motorista, andava do meu lado, uma excelente pessoa”.

A Polícia Militar do DF também lamentou a morte do subtenente. “Sua partida deixa um vazio imenso em nossa corporação. Nossos mais profundos sentimentos aos familiares, amigos e colegas neste momento de dor”, disse a PMDF, em nota.

*Informações de Fernando Jordão, da Agência Brasília