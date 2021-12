Ibaneis critica Moro e elogia Bolsonaro

As declarações de Ibaneis Rocha ocorreram após a assinatura da ordem de serviço para a duplicação de 5,5 km da DF-001, no Jardim Botânico

Durante o evento de assinatura da ordem de serviço para a duplicação de 5,5 km da DF-001, no Jardim Botânico, o governador Ibaneis Rocha (MDB) criticou o pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Sergio Moro. Para o chefe do executivo local, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça pecou na sua trajetória no ministério de Bolsonaro.

A cadeira de ministro estava pequena para o Moro e grande para o Anderson Torres. Tratar de justiça é ter relacionamento com todos os órgãos, tinha de ser alguém como o Anderson. Acertou o presidente Bolsonaro”, afirmou Ibaneis Rocha.

Anderson Torres foi secretário de Segurança Pública do DF e agora encabeça o Ministério da Justiça. Na oportunidade, Ibaneis cumprimentou Bolsonaro com elogios e disse que o presidente da República acertou ao colocar Torres no cargo.

Duplicação da DF-001

A melhoria será realizada em um trecho aproximado de 5,5 km e vai beneficiar cerca de 40 mil motoristas, além dos ciclistas que trafegam pelas áreas do Jardim Botânico, Paranoá, Lago Sul, Mangueiral e São Sebastião. O valor investido é de aproximadamente R$ 14 milhões.