Ibaneis comenta saída de Pafiadache: ‘Esperamos mais interação entre as equipes’

O secretário da Saúde, Manoel Pafiadache, será exonerado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). A informação foi confirmada por Ibaneis ao Jornal de Brasília. Na ocasião, ele disse que Pafiadache ‘está de saída’.

Publicamente, o titular do palácio do Buriti afirmou, durante um evento de encerramento do Pentecostes, que a saída foi decisão do ex-secretário. “O general achou por bem se afastar da secretaria, ele vinha fazendo um belíssimo trabalho”.

No lugar do general, assumirá Lucilene Maria Florêncio de Queiroz, que já atua no ramo da saúde dentro do GDF. Ela é vice-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF).

“Agora, a doutora Lucilene vai assumir, que é uma pessoa com muitos anos de experiência na saúde no Distrito Federal e vem para nos ajudar nesta reta final”, disse Ibaneis.

Sobre as expectativas para a nova gestão, o governador disse que espera mais interação entre as equipes. “A gente espera mais interação das equipes com mais abastecimento, para podermos superar esse novo momento que nós temos em relação a covid”, finalizou.

A exoneração deve ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta segunda-feira, 06.