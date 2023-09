Ibaneis busca financiamento para tecnologia e saneamento junto ao BID

No encontro, ele tratou de financiamentos para as áreas de tecnologia e de saneamento do Distrito Federal

O governador Ibaneis Rocha deu sequência à missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, com uma reunião junto ao presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn. No encontro, ele tratou de financiamentos para as áreas de tecnologia e de saneamento do Distrito Federal.

“Fizemos uma visita ao BID na busca por mais recursos para o DF, tendo, principalmente, duas áreas de atuação. Uma diz respeito à tecnologia, das cobranças fiscais, para melhoria dos nossos sistemas, e o banco tem uma linha de financiamento nessa área. E a outra é voltada para o meio ambiente, para a Caesb, onde entramos numa segunda fase, captando recursos para investir no saneamento do DF. Teremos excelentes notícias nos próximos meses e anos com esses financiamentos que vão ajudar na eficiência do DF”, detalhou o governador Ibaneis Rocha.

Na reunião, ele esteve acompanhado do presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e do secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad-DF), Ney Ferraz.

O BID já é um grande financiador de projetos do DF, como as Áreas de Desenvolvimento Econômico. Com recursos do banco, o GDF investiu em obras de infraestrutura nos Setores de Materiais de Construção e de Indústrias, em Ceilândia, no de Múltiplas Atividades, no Gama, e no Polo JK, em Santa Maria.

O chefe do Executivo está nos Estados Unidos para participar do Lide Brazil Development Forum, evento que reúne líderes empresariais e governamentais e do mundo financeiro. Nesta sexta-feira (1º), ele vai compor o painel “Oportunidades de financiamento para infraestrutura e serviços públicos nos estados e nos municípios brasileiros”, no Hotel Willard, onde terá tempo de fala junto a outros chefes do Executivo.

A visita em solo norte-americano tem permitido ao governador apresentar as vantagens da capital, entre elas a privilegiada posição geográfica, a boa malha viária e o fato de o DF ter um dos principais aeroportos do país, com conexão para muitos países.

Agenda do governador em Washington, nos Estados Unidos

⇒ Sexta (1º/9)

8h30 – Sessão de abertura do Lide Brazil Development Forum 2023

12h30 – Almoço do Brasil promovido pelo Lide: Perspectivas para o Brasil

15h30 – Lide Brazil Development Forum – Painel 4: Oportunidades de Financiamento para Infraestrutura e Serviços Públicos nos Estados e nos Municípios Brasileiros

19h – Coletiva de imprensa dos participantes do Lide Brazil Development Forum 2023

⇒ Sábado (2/9)

8h – Reunião com café da manhã promovido pelo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn

10h – Visita ao escritório do BID.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília