Ibaneis autoriza construção de escola no Mangueiral

Governador assinou ordem de serviço que autoriza obras de construção de nova escola no bairro Jardins Mangueiral

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou Ordem de Serviço nesta sexta (13) autorizando a construção de uma nova escola no bairro Jardins Mangueiral, em São Sebastião (DF).

A unidade do Mangueiral faz parte do pacote de investimentos do Governo do Distrito Federal (GDF), para licitação de novas escolas. O investimento total é superior a R$ 91 milhões.

A previsão é que todas essas obras comecem ainda em 2022 e sejam concluídas no próximo ano.