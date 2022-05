Ibaneis assina protocolo de intermédio de conflitos escolares

A ideia do projeto é unir Poderes com medidas socioeducativas para chegar no objetivo de mediar conflitos nas escolas

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta terça-feira, 24, o Protocolo de Intenções de Justiça Restaurativa nas Escolas, feito em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A solenidade, realizada no CNJ, deu início ao piloto que visa orientar crianças e adolescentes na prevenção à prática de crimes em ambiente escolar. A ideia do projeto é unir Poderes com medidas socioeducativas para chegar no objetivo de mediar conflitos nas escolas. Para Ibaneis, o piloto é bom para todo o país, e atua como uma prevenção ao problema. “Não é só uma justiça restaurativa, é preventiva. Para dar dignidade a essas crianças que não recebem da sociedade, e precisam do nosso apoio. Estamos muito felizes com a assinatura desse convênio”. No evento, estavam presentes diversas autoridades, como o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá.