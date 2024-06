Ibaneis anuncia nomeações de 59 servidores da Codhab

Na manhã desta quinta-feira (17), o governador do Distrito Federal (GDF) Ibaneis Rocha anunciou a nomeação de novos 59 servidores que foram aprovados no concurso para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab).

A notícia foi dada durante o lançamento do programa Morar DF. Segundo o governador do DF, as nomeações estavam travadas por falhas técnicas do concurso que foi realizado ainda na gestão de Rodrigo Rollemberg.

“Quero parabenizar os novos funcionários da Codhab” disse o chefe do Executivo local ao informar as nomeações.

O presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, informou que os novos funcionários terão seus nomes publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e logo serão empossados para trabalharem nos programas habitacionais do GDF.