Ibaneis anuncia liberação de terceira dose com AstraZeneca e Janssen

A liberação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 com os imunizantes desenvolvidos pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca e da Janssen foi anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) através de suas redes sociais nesta sexta-feira, 11.

As aplicações já começaram nesta sexta e todos os maiores de 18 anos que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses serão imunizados com a AstraZeneca ou Janssen no reforço.

A aplicação vale independente de qual foi a primeira dose.

Confira o que disse Ibaneis:

💉Terceira dose com AstraZeneca e Janssen liberada.



A partir desta sexta-feira (11), maiores de 18 anos que tiverem recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses serão imunizados com AstraZeneca ou Janssen como reforço, independentemente de qual foi a primeira dose. (1/2) — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) February 11, 2022

Esse grupo já começou a trabalhar e seguimos lutando contra essa doença. Determinei a abertura de 100 novos leitos para tratamento da covid-19. (2/2) — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) February 11, 2022