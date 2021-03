Ibaneis anuncia construção de três hospitais de campanha no DF

A decisão foi tomada após o crescente aumento no número de notificações da Covid-19 no DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou em seu perfil do Twitter, nesta quinta-feira (04), a construção novos hospitais de campanha na capital candanga. Como antecipado pelo Jornal de Brasília, o governo local vai instalar as unidades de saúde nas regiões administrativas do Gama e de Santa Maria. Além disso, um terceiro hospital vai ser levantado no Ginásio Nilson Nelson, no Plano Piloto. Os espaços contarão com 300 leitos de UTI.

A decisão foi tomada após o aumento no número de notificações da Covid-19 no DF. No Boletim Epidemiológico, divulgado na tarde de ontem, o Distrito Federal registrou 1.520 novos diagnósticos da doença. Ao todo, 300.919 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 10.631 casos ainda estavam ativos.

Do total de casos, 4.900(1,6%) resultaram em óbitos devido a complicações causadas pelo vírus e 285.388 (94,8%) estão recuperados. Do total de óbitos, 442 eram moradores de outros estados.

Na última sexta-feira (26), Ibaneis já havia decretado medidas de restrições na capital federal, como a aplicação do lockdown. Estabelecimentos cormerciais de atividades não essenciais tiveram o horário determinado das 5h às 20h. Além disso, a venda de bebidas alcoólicas está proibida após esse período.

O decreto Nº 41.849 entrou em vigor na semana passada e tem validade até o dia 15 de março.