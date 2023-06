Ibaneis agradece senadores por retirada do FCDF do arcabouço

O texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal na manhã desta quarta-feira (21) e deve ir a plenário ainda hoje

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comemorou a retirada do Fundo Constitucional do DF (FCDF) do texto do Arcabouço Fiscal. Em reunião na sede do MDB Nacional, o mandatário agradeceu o trabalho dos senadores.

“Agradecer o trabalho dos nossos senadores, nós conseguimos retirar a proposta que existia de Fundo Constitucional, com apoio do senador Omar Aziz e todos os senadores, isso ia prejudicar muito a nossa cidade e, com o trabalho conjunto de todas as lideranças políticas e com apoio integral do MDB, retiramos”, disse Ibaneis.

Ainda assim, o governador relembrou que ainda será necessário o apoio da Câmara dos Deputados para que a proposta seja mantida. “Vamos unir todos em torno dessa proposta que mantém o Distrito Federal em pleno funcionamento”, continuou.