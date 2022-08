Ibaneis afirma que trabalha para atrair e manter empresas no DF

O encontro ocorreu no SIA, e o candidato à reeleição aproveitou o momento para elencar ações do seu governo

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) se encontrou com DrogaFuji nesta quarta-feira (24), durante a amnhã. O encontro ocorreu no SIA, e o candidato à reeleição aproveitou o momento para elencar ações do seu governo.

“Durante a pandemia demos uma força muito grande para esse setor, que é muito importante para o DF, gera muito emprego e renda. Equalizar as questões tributárias. Era um problema muito grande com a evasão de empresas para outros estados, trouxemos os todos os benefícios tributários de forma que estamos vendo o movimento contrário, as empresas estão vindo para o DF, principalmente na área atacadista e de comércio. Temos uma mentalidade de que as empresas precisam crescer e muito para avançarmos na questão do emprego”, afirma Ibaneis Rocha.

Segundo o mandatário, mais empresas e setores foram beneficiados. “Equalizamos os impostos no Centro-Oeste fazendo com que grandes empresas viessem para o DF, temos procurado os empresários para verificar os gargalos que existem. No setor farmacêutico uma das demandas é a ampliação da Vigilância Sanitária, o que vamos encaminhar com a realização de concursos”, continuou Ibaneis.

Proprietário da DrogaFuji, Antonio Filho agradeceu as medidas tomadas por Ibaneis pelo DF. “Todo dia você vê uma placa, uma obra aqui e outra lá. Tenho a impressão que ele realizou mais de mil obras em quatro anos. Não tem quem não veja. Desconheço um [governador] que tenha trabalhado tanto quanto o governador Ibaneis”, afirma.

A visita foi acompanhada pelo deputado distrital e candidato a deputado federal Rafael Prudente. O parlamentar também elogiou as ações do governo e falou para os cerca de 100 colaboradores da DrogaFuji que trabalham na unidade do SIA. Ao todo, a rede conta com mais de 850 funcionários.