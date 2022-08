Ibaneis afirma em entrevista que atendimento no Cras cresceu

Ibaneis aproveitou a oportunidade para comemorar uma nova entrega de cartões do programa Prato Cheiro, que acontece hoje

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, em entrevista concedida a TV Record na tarde desta quinta-feira (11) que os atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) cresceram em seu governo.

O mandatário atribuiu parte do feito a uma necessidade surgida na pandemia. “Antes, o atendimento nos Cras e nos Creas chegava a 150 mil pessoas. E, agora, atendemos 500 mil pessoas. Isso é fruto da dificuldade da pandemia e da expansão dos programas na área social”, afirmou.

Ibaneis aproveitou a oportunidade para comemorar uma nova entrega de cartões do programa Prato Cheiro, que acontece hoje.

“Hoje entregamos 60 mil cartões do programa Prato Cheio, criamos o Vale Gás que dá um botijão para as famílias a cada dois meses. Quase 300 mil pessoas já foram atendidas com o Vale Gás, com 70 mil beneficiados por mês. Somos reconhecidos nacionalmente [pelo Ministério da Cidadania] como a maior rede de proteção alimentar do país”, disse.